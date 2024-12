Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist discesa Bormio e gigante Semmering, programma, streaming

Ultimo weekend dell’anno per la Coppa del Mondo di sci. Un sabato suddiviso traper una giornata di grande attesa e speranza per l’Italia. Gli uomini-jet saranno protagonisti sulla Stelvio, mentre le donne saranno impegnate sulle nevi austriache.Fari puntati in particolare su Federica Brignone, che cercherà di rompere la maledizione di, visto che la valtellinese non è mai riuscita a salire sul podio. Diverso il discorso, invece, per Marta Bassino, che ha conquistato due terzi posti proprio nell’ultima occasione di due anni fa.Attesa azzurra anche a. Dominik Paris cerca il riscatto dopo un avvio di stagione sottotono proprio sulla sua Stelvio, dove ha trionfato per sei volte. Attenzione anche ad un Mattia Casse in grandissima forma e che è reduce dalla vittoria nel superG della Val Gardena e che punta al podio a