Serie A il calendario della 18^ giornata | ultimo match del 2024 per il Milan

La conclusione delè alle porte ed ilconcluderà quest'anno solare giocando inA contro la Roma, allenata per la terza volta nella sua storia da Claudio Ranieri: il18esimadi campionato prevede, oltre a quello dei rossoneri, altri due bigmolto importanti. In occasione17esimadiA, che si è conclusa lunedì sera con la vittoria dell'Inter contro il Como, ilha giocato venerdì sera in casa del Verona. I rossoneri, allenato da Paulo Fonseca, hanno portato a casa i 3 punti vincendo 0-1 grazie al gol di Tijjani Reijnders su assist di Youssouf Fofana. Durante il primo tempo del, Rafael Leao è uscito per infortunio ed ha riportato un'elongazione al flessore sinistro, che lo terrà fuori per ilcontro i giallorossi.