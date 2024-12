Ilfattoquotidiano.it - “Sembra che stai andando a fare la spesa. Non sei adatta”: Eva Grimaldi contro Stefania Orlando durante le prove di ballo al Grande Fratello. Cosa è successo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Volano stracci tra Evaal. Motivo del contendere tra le due concorrenti è stata la coreografia creata da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, che tutti gli inquilini hanno dovuto imparare in questi giorni di festa. La lite è scoppiataledi, quandoha accusato Eva di essersi messa in prima fila nonostante, a suo dire, non fosse in grado di dare il giusto ritmo agli altri concorrenti.Riuniti dal ritorno in casa di Turchi e Russo al, dunque, è stata la loro coreografia a far scattare il litigio tra le due concorrenti. Le donne e gli uomini, infatti, si sarebbero dovuti alternare senza incrociarsi, ma qualè andato storto. E, a quel punto, il coreografo ha punzecchiato i suoi “allievi”: “Dovete uscire prima, Giglio e Javier sono stati incastrati”, spiega Enzo Paolo.