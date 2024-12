Pietà di Michelangelo, sai perché nasce da un imbroglio?

Leggi su Funweek.it

Cosa sappiamo sulladi, una delle opere più note al mondo e tanto amate dagli esperti d’arte?L’origine della scultura è molto curiosa e la storia si discosta dal tradizionale racconto che nel corso degli anni è stato tramandato. Scopriamo tutti i dettagli al riguardo.di, l’origine della sculturaNon tutti sanno come sia nata ladi. L’autore della grandiosa opera, appunto, non aveva ancora venticinque anni quando venne chiamato dal cardinale francese Jean Bilhères de Lagraulas, del titolo di Santa Sabina, ambasciatore del re di Francia, per scolpire una Vergine con un Cristo morto da collocare presso la Cappella di Santa Petronilla, nella vecchia Basilica di San Pietro.LEGGI ANCHE:– Mosè di, l’effetto speciale durante i tramonti e quel dito mignolo che lascia tutti a bocca aperta >>Fu Jacopo Galli, che conosceva bene il talentuoso artista, a fare da intermediario tra i due e scrisse peruna lettera volta a garantire la maestosità dell’opera, tale documento oggi è conservato presso l’Archivio di Stato.