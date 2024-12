Unlimitednews.it - Per tecnici B Sassuolo, Spezia e Pisa in A, Shpendi rivelazione

PALERMO (ITALPRESS) – Juve Stabia e Cesena sorprese del campionato,(la più votata),saranno le tre promosse nel massimo campionato. E’ quanto emerge nel tradizionale sondaggio di metà campionato promosso dall’ITALPRESS coinvolgendo idi serie B. La squadra campana e quella romagnola, entrambe neopromosse, rispettivamente con 8 e 6 voti a testa, si dividono la maggior parte delle preferenze dei, precedendo(2), Carrarese, Mantova e(1 a testa). L’albanese del Cesena, Cristian, è risultato il calciatore più votato come rilevazione (7 voti), seguito a ruota dallo spezzino Francesco Pio Esposito (4). Per idi serie B le tre promosse saranno(17 voti),(14) e(14), qualche chance anche per Cremonese e Palermo (2 voti).