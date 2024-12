Ilrestodelcarlino.it - Per la Fermana inizia l’era Brini

Passata la sosta natalizia per lain pratica oggi una nuova gestione tecnica con il primo allenamento di mister Fabio. L’ex numero uno dell’Udinese di Zico da allenatore, torna a Fermo a distanza di oltre 30 anni quando difese la porta della(anche con fascia da capitano al braccio) nell’allora Serie D. Appesi gli scarpini è arrivata l’esperienza in panchina partendo da Montegiorgio dove ottenne una salvezza nell’allora Eccellenza, eravamo nel 1995, in una situazione analoga: rossoblù ultimi in classifica al giro di boa e girone di ritorno stratosferico con salvezza agguantata con una giornata di anticipo. E c’è da augurarsi che l’impresa si ripeta anche in questa stagione sulla panchina canarina. Poi nel corso della carriera tante piazze calde ad esempio Benevento, Foggia e Salerno con quattro promozioni dalla C alla B pensando ad esempio a quella con l’Ancona e a quella con il Carpi ai play-off.