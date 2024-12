Ilgiorno.it - Pavia, nuova vita per gli alberi di Natale: saranno ripiantati dopo le festività

, 27 dicembre 2024 – Tolti gli addobbi e le luci, gliche hanno adornato le nostre case per le feste, potranno avere una. Per il primo anno l’assessorato all’ambiente ha lanciato l’iniziativa “Ricicla il tuo albero di”. Dal 6 all’11 gennaio gli abeti che solitamente vengono portati in discarica, potranno essere consegnati al punto di raccolta aperto nella portineria di palazzo Mezzabarba. “Una volta chiusi gli uffici – ha spiegato l’assessore all’ambiente Lorenzo Goppa – valuteremo lo stato di salute degli abeti e quelli che risulteranno idonei per la piantumazione avranno una. Al cittadino che lo ha portato poi sarà consegnata una cartolina con la foto del punto un cui stato piantato il proprio abete in modo da creare un legame”.- conferenza presentazione campagna di riciclo deglidi, che si terrà dal 6 all’11 gennaio 2025 - al microfono dall’Assessore all’Ambiente, Sostenibilità, Transizione Ecologica e Politiche Energetiche, Lorenzo Goppa - foto torres L’88% delle famiglie italiane ha in casa un albero die il 55% ha un abete, quindi un albero vero.