Musica o Fisica? Il prof Schettini ci svela quale delle due preferisce. Materie appartenenti a universi distinti? Non è proprio così

Leggi su Orizzontescuola.it

Ilessor Vincenzoun suo piccolo segreto. Conosciuto per le sue grandi capacità di insegnante diche è riuscito a rendere accessibile e coinvolgente, oggi è conosciuto anche dal grande pubblico per le sue doti di divulgatore. Ma la, a quanto pare, non è la sola disciplina di suo interesse. Infatti, durante il concerto natalizio del suo coro gospel Wanted Chorus a Trani, ilha raccontato anche il suo rapporto con la, una disciplina solo apparentemente distante dalla.L'articolo? Ilcidue? Non è