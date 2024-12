Anteprima24.it - Lungomare Marconi, auto travolge scooter e invade marciapiede

Tempo di lettura: < 1 minutoNon è ancora chiara la dinamica dell’incidente stradale nel quale è stato gravemente ferito un motociclista. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Salerno sul, un’arteria purtroppo nota per la pericolosità ed il rischio di incidenti tanto da essere stata interessata proprio nell’ultimo anno da una serie di provvedimenti per migliorare la sicurezza. La persona in sella ad unoè stata investita e travolta da un’che ha finito poi per schiantarsi sulle transenne che delimitano la carreggiatando poi il tratto pedonale dove insiste anche una parte della pista ciclabile. Per l’orario ed il tratto interessato dall’incidente, il bilancio avrebbe potuto essere molto più pesante, ma per fortuna ad avere la peggio e a dover ricorrere alle cure dei sanitari è stato solo il conducente del motoveicolo, che anche se ferito non è in pericolo di vita.