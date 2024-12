Lortica.it - La semplicità della morte e la complessità della vita

Leggi su Lortica.it

Laarriva in un attimo, quasi con facilità, ed è un pensiero che, visto dall’aldilà, potrebbe persino strappare un sorriso. Per chi ha patito tanto o per chi è arrivato a stento a quell’ultimo respiro, lapuò rappresentare una liberazione. Tuttavia, nulla è mai veramente perduto: gli altri rimangono e noi, un giorno, lasceremo a loro il nostro ricordo, in un misto di mancanza e presenza, legato alla memoria di momenti tristi o felici.Entrare nella, al contrario, non è una nostra scelta. È una combinazione di eventi: amore, casualità, matematica, conoscenza e rapporti. Appena entrati, la bellezza sembra risiedere solo nell’inizio. In quel periodo senza pensieri, ci nutrono, ci lavano, ci accudiscono. Ma presto iniziano le difficoltà: i primi dolori con i dentini, le cadute che fanno male, il senso di frustrazione nel non essere compresi, pur sapendo esattamente ciò che si desidera.