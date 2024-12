Ilrestodelcarlino.it - La magia dei presepi a cielo aperto: "Fino al 12 gennaio"

a domenica 12il paese di Bergogno esporrà ai visitatori la popolare mostrastica a, che dallo scorso 15 dicembre si snoda lungo le stradine e le dimore dell’antico villaggio. "La tradizione deirappresenta ormai un appuntamento imperdibile per i reggiani, ma non solo – spiega Lucia Barbieri, presidente della Pro loco Bergogno Medievale –. Ogni anno allestiamo nuove rappresentazioni negli angoli più caratteristici del paese". Nei giorni festivi è possibile servirsi del punto di ristoro e il 6, in particolare, per i più piccoli ci sarà nel pomeriggio l’atteso arrivo della Befana. Il 12l’edizione 2024-2025 terminerà con un lauto pranzo, al quale si potrà partecipare su prenotazione, telefonando al 335 5782067. s.b.