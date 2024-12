Bergamonews.it - La magia de “Il lago dei cigni” incanta il Donizetti

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. La limpidezza del cigno bianco e l’oscurità del cigno nero, una dicotomia indissolubile tra bene e male, i due assoluti protagonisti de “Ildei”, tornato protagonista al Teatronella serata di giovedì 26 dicembre. Uno dei capolavori della storia del balletto, portato in scena nel teatro cittadino dal corpo di ballo del Teatro della prestigiosa Opera Nazionale della Romania di Iasi.Un balletto che racconta la storia d’amore tra il giovane principe Siegfred e Odette, creatura trasformata in cigno dal mago Rothbart per aver rifiutato il suo amore.Siegfred, interpretato dal potente e preciso Vlad M?rculescu, con un elegante abito celeste e bianco, si presenta per primo in scena, con un fondale che ricorda il giardino di un castello, accompagnato dal giullare, interpretato da M?lin Galan.