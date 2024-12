Metropolitanmagazine.it - Kendall Jenner ha sfoggiato il perfect glam di Natale (ed è totalmente Old Hollywood)

Tra decorazioni scintillanti, abiti mozzafiato e un’attenzione ai dettagli degna di una scenografiaiana, la famiglia Kardashian-è nota per trasformare ilin un evento memorabile. Quest’anno, però, èa rubare la scena con un look troppo Oldcoded.riscrive ilour natalizio: il look retrò che ha fatto impazzire il webIl2024 ha vistosfoggiare un abito in raso avorio firmato Phoebe Philo, un capo che trasuda raffinatezza e richiama le icone del cinema degli anni ’40. Con il suo taglio elegante e lineare, il vestito presenta un collo alto, maniche leggermente voluminose e una vita definita che si apre in una silhouette semi-svasata.Ma è il dettaglio sul retro che ha fatto girare la testa a tutti: un’apertura completamente scoperta che aggiunge un tocco audace a un design altrimenti sobrio.