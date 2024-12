Lanazione.it - Il grande lavoro di squadra con i sostenitori

Avere la possibilità di arrivare a tutti, condividendo la strada e gli obiettivi. È grazie a una larga rete die sponsor se anche quest’anno siamo riusciti a condurre in porto questa bella operazione, un regalo che i nostri lettori hanno dimostrato sin dalla sua prima edizione di apprezzare. Ecco che questo calendario 2025 proposto dalla famiglia editoriale de La Nazione si propone come dimostrazione anch’esso di condivisione e. È con questo spirito che occorre ringraziare chi ha reso possibile questo regalo ai nostri lettori e cioè la compattadi privati che ha sposato il progetto. Meritano dunque una menzione e un sentito ringraziamento sulle nostre pagine le aziende che hanno collaborato e sono, in ordine casuale: Innocenti Silvano, Supermercato Votino Fedele, Eughenos, AudioMedical Pistoia, Florence One, Cgil Pistoia, Santini Spurgo, Allianz Pistoiassicura, Sensi Vini, Cieffe Odontoiatrica Pistoia, Noleggio Sedoni, Nieri Official Store, Progetto Assistenza, Toscoambiente.