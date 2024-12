Scuolalink.it - Giuseppe Valditara: concorsi pubblici per rilanciare il sistema scolastico italiano

Leggi su Scuolalink.it

Il Ministro dell’Istruzioneha posto al centro della sua strategia politica un obiettivo ambizioso:ilattraverso una vasta serie di. Durante un’intervista rilasciata a Il Messaggero, il Ministro ha evidenziato come questa “prima volta” rappresenti una svolta per la politica scolastica del Governo Meloni, conche interesseranno praticamente ogni profilo professionale. Dal personale docente ai DSGA, passando per i dirigenti scolastici e i dirigenti tecnici, il piano punta a garantire alla forza lavoro necessaria per tornare a operare in modo efficiente.annuali per i docenti: un obiettivo realistico?ha espresso la volontà di rendere iper docenti un appuntamento annuale, così da offrire maggiore continuità e possibilità di ingresso ai professionisti della scuola.