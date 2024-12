Ilrestodelcarlino.it - Femminicidio Castignano, il legale di Malavolta: "Sono obbligata a difenderlo"

Ascoli Piceno, 27 dicembre 2024 - "Ritengo doveroso puntualizzare che ad oggi ancora non è chiaro ai non addetti ai lavori il mio ruolo di difensore d’ufficio nella vicenda dell’omicidio della povera Emanuela Massicci". A parlare è l'avvocato Saveria Tarquini,di Massimo, l'uomo che ha ucciso di botte la moglie il 19 dicembre. A chiamarla in causa è stata la cugina della vittima, che su Facebook l'aveva rimproverata di essere poco coerente dopo un post di qualche tempo fa contro la violenza di genere. "Quale difensore d’ufficio ex art. 97 secondo comma del codice di procedura penale - continua l'avvocato -a difendere il signorMassimo senza avere la possibilità di rinunciare a tale incarico. In forza del mio ruolo devo agire nel rispetto del codice deontologico degli Avvocati nonché delle norme e dei principi del nostro ordinamento giuridico.