Thesocialpost.it - Emanuele Maltese non ce l’ha fatta: dichiarata la morte cerebrale del ragazzo

È stato dichiarato in stato didopo cinque giorni di lotta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta., undi 16 anni di Santa Maria a Vico, è rimasto vittima di un incidente avvenuto poco dopo pranzo nell'antivigilia di Natale, lungo via Fiume a San Felice a Cancello. Nonostante le incessanti preghiere di familiari e amici che hanno vegliato su di lui giorno e notte nell'area di attesa, il giovane non ce.Alle 18, dopo alcune ore di monitoraggio, i medici hanno ufficialmente annunciato il decesso.era a bordo del suo scooter quando si è scontrato con una Fiat Cinquecento, venendo sbalzato a terra.