Corea del Sud: il Parlamento vota l'impeachment per il primo ministro e presidente ad interim Han Duck-soo

Ildelladel Sud hatoper iladHan-soo, a meno di due settimane dall’approvazione di un altro provvedimento che aveva privato dei suoi poteri l’ex capo di Stato, Yoon Suk Yeol, che il 3 dicembre scorso aveva proclamato la legge marziale, accusando gli oppositori di parteggiare per Pyongyang, ritirandola dopo sole sei ore e gettando il Paese nel caos.La proposta era stata presentata ieri dal principale partito di opposizione, il Partito Democratico (DP), dopo che Han si era rifiutato di nominare i tre giudici vacanti della Corte costituzionale, che dovranno giudicare il processo di impeachment di Yoon. Secondo l’agenzia di stampa locale Yonhap, non si sono registrate opposizioni al provvedimento: la mozione per mettere sotto accusa Han infatti è stata approvata all’unanimità con 192 voti a favore e nessuno contrario.