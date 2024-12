Bergamonews.it - Contributi a enti e associazioni della città, il Comune assegna oltre 570mila euro per il 2024

Bergamo.a favore di più di centocinquanta tradel territorio: ildi Bergamo contribuisce così (attraverso diverse delibere approvate dalla Giunta a fine dicembre e pubblicate sul sito del, per un totale di 578.165 mila) a coprire le spese che soggetti diversi hanno sostenuto per organizzare attività ed evin ambito culturale, sportivo-ricreativo, sociale, educativo o ambientale sul territorio cittadino durante il.Una cifra rilevante a livello di bilancio dell’Amministrazione per questo. Dal 2015, infatti, i contributi si vedono riconoscere un preciso capitolo di bilancio; una scelta che ha riconosciuto centralità e importanza alle iniziative organizzate dai varie ha consto di incrementare ifavore dellee degliimpegnati nella promozione e valorizzazionee dei legami sociali.