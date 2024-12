Lortica.it - Arezzo, basta natali di massa

Leggi su Lortica.it

Con grande sollievo molti aretini, specie quelli che abitano nel centro storico e nelle zone in cui la masnada di turisti della Città del Natale si affolla, sta contando con impazienza i giorni che mancano allo sbaracco di questa folle iniziativa incoraggiata dall’Amministrazione.Mentre tutte le città come Venezia, Firenze, Roma, Napoli stanno protestando e arginando l’overtourism, la gentificazione e i catastrofici danni di masse indistinte di gente che invade e scarnifica quei luoghi,insiste demenzialmente in senso opposto.Una scelta insensata, assurda, che mortifica e penalizza chi vive qui tutto l’anno, costretta perr due mesi a sentirsi sacrificata per fare divertire i turisti, senza aver nessun beneficio.Si, perché ristoratori e albergatori che godono del flusso di denaro turistico sono pochi, sempre i soliti, mentre per la stragrande maggioranza solo disagio, fastidio e soprusi.