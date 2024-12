Ilfattoquotidiano.it - “Alcune aule della scuola saranno realizzate in un edificio con un centro scommesse”: proteste contro la giunta nel Salernitano

L’ipotesi di realizzare dellein unche al primo piano ospita unha scatenato una guerra politica a Baronissi, in provincia di Salerno. Nella cittadina governata dalla sindaca Anna Petta del Pd non si parla d’altro che di questa pratica amministrativa ancora in corso che potrebbe destinare dei nuovi spazi per il liceo “Margherita Hack” in via Allende con un cambio di destinazione d’uso da approvare. Una questione spinosa per la prima cittadina e la suache si è trovata sul tavolo la pratica avviata dalla precedente amministrazione (sempre del Pd) guidata da Gianfranco Valiante che dopo due mandati ha dovuto lasciare la poltrona ma non ha sostenuto Petta alle elezioni. A scatenare la polemicala maggioranza in queste ore ci ha pensato l’opposizione.