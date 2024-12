Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 26-12-2024 ore 13:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio aperto la seconda Porta Santa del Giubileo il carcereno di Rebibbia Rancate le porte del cuore ognuno sa come farlo ognuno sa dov’è la porta è chiusa semichiusa ognuno sa ha detto il pontefice nella sua omelia se la porta santa del carcere Il papà ha spiegato oggi abbiamo spalancato questa questa è un segnale della porta del nostro cuore e detenuti ha detto non perdere la speranza e questo è il messaggio che voglio darvi e dare a tutti noi la speranza mai delude una donna di 66 anni morta Mentre suo marito di 73 la figlia di 28 sono stati ricoverata in gravissime condizioni è causa di un’intossicazione da monossido di carbonio che ti verificata la notte scorsa nella loro abitazione nella carne a Forni di Sopra Udine secondo i primi accertamenti monossido potrebbe essere stato selezionato dal sistema di riscaldamento dell’abitazione così lamento della situazione meteo sono in fase di ripresa del complesso operazioni di soccorso di due alpinistignoli dispersi da domenica 22 dicembre sul Gran Sasso le squadre ha detto il corso Alpino della Guardia di Finanza sono giunte di nuovo a Fonte Cerreto date della partenza della funivia per Campo Imperatore per coordinare la ripresa dell’attività di ricerca di due alpinisti scivolati in un canalone mentre scendevano dalla vetta ma il tocco si presentano comunque difficili oggi escludono eventuali tentativi a terra in quanto il rischio valanghe è marcato È previsto un miglioramento del meteo in questo pomeriggio andiamo all’estero Mosca afferma di aver sventato un complotto per uccidere altri funzionari militari della Difesa rooster stando anche quello che definisce un agente ucraino mentre stava piantando una bomba so l’automobile di un alto dirigente del Ministero della Difesa Russo a Mosca lo affermano i servizi di sicurezza citate dall’agenzia tasche pubblica un video in cui si vede il presunto agente ucraino che confessa tempo di piazzare la bomba perché sono stato arrestato è stata dimessa dall’ospedale ad Ancona la ventisettenne di origine peruviana che ieri era rimasta ferita dopo essere volata fuori dalla giostra palla del Luna Park natalizio allestito in Piazza Pertini forse per la rottura del cuore cinghie di sicurezza che dovevano trattenere la passeggera a bordo in seguito agli accertamenti eseguiti le condizioni della ragazza non sono risultate gravi Anzi è stata dimessa dall’ospedale Sta bene sull’episodio sta svolgendo indagini la polizia il gioco è stato chiuso è sequestrato ed è mistero sulle cause dell’incidente avvenuto ieri nel del Kazakistan dove un volo delle 0:19 è precipitato con a bordo 72 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio Moria del quasi rustici indipendenti ipotizzano che velivolo possa essere stato colpito per errore dalla contrera cecena il bilancio dell’incidente di almeno 38 morti e circa 30 sopravvissuti attenzione alle analisi della scatola nera recuperata nella notte Oggi è giornata di lutto nazionale dell’azerbaigian and death per il momento Vi auguro una buona giornata una buona festa restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa