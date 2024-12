Bergamonews.it - Sereno o poco nuvoloso, gelate notturne

Feste di Natale al sole che proseguono. Sono le previsioni di Francesco Sudati per il Centro Meteorologico Lombardo. Analisi sinotticaUna robusta cellula anticiclonica con massimi di pressione sull’Europa centrale convoglia correnti da nord-est piuttosto secche sulla nostra penisola e favorisce condizioni di tempo stabile su gran parte dell’Italia centro-settentrionale.Sulla Lombardia quindi proseguono condizioni di bel tempo e temperature in linea con i valori medi della terza decade di dicembre 1991-2020.Giovedì 26 dicembre 2024Tempo Previsto:su tutta la regione., ma assenza di nebbia in pianura.Temperature: Senza variazioni di rilievo – In pianura minime comprese tra -6/-3 °C, massime comprese tra +7/10 °C.Zero termico intorno a 2600/2800 m.