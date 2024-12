Pronosticipremium.com - Roma, Taylor fa discutere: polemiche per il rosso a Duran in Newcastle-Aston Villa

Leggi su Pronosticipremium.com

Si sa, ci sono certe serate che per un motivo o l’altro rimangono impresse nelle nostre menti. Per i tifosi della, la finale di Europa League disputata nel maggio 2023 contro il Siviglia è diventata si un ricordo lontano ma al tempo stesso indimenticabile. Il percorso internazionale dei giallorossi, in quell’annata, fu storico e si concluse però nel peggiore dei modi. La prestazione fornita dai ragazzi di José Mourinho fu di buon livello, con la gara che venne compromessa però da un arbitraggio non al livello di un ultimo atto di una coppa europea. In quella notte di Budapest, la direzione del match venne affidata ad Anthony, che si rivelò però tutt’altro che all’altezza. Lecito dire che, da quel giorno, il fischietto inglese non fu più lo stesso. L’esempio che rende l’idea è arrivato nel Boxing Day di questo 26 dicembre in Premier League, nel quale ha fatto il suo esordio anche l’ex tecnico capitolino Ivan Juric con il Southampton.