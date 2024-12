Nerdpool.it - Quando iniziare a guardare Titanic per sincronizzare lo scontro con l’iceberg con la mezzanotte

Leggi su Nerdpool.it

” è un film iconico e una scelta insolita ma emozionante per festeggiare il Capodanno. Se vuoiil momento in cui la nave colpiscecon lo scoccare della, ti aiutiamo a calcolare l’orario perfetto per.Durata del film e momento del” ha una durata totale di 3 ore e 14 minuti (194 minuti). La collisione conavviene a circa 1 ora, 40 minuti dall’inizio del film, segnando l’inizio del dramma che tutti conosciamo.Ora di inizio perPer far coincidere il momento dell’impatto con, devi avviare il film alle:Ora di inizio: 22:20In questo modo, il drammaticotra ildarà inizio al nuovo anno con una scena indimenticabile.Perché scegliereper Capodanno“” è un film che unisce romance, dramma e momenti epici.