Prende a morsi una caramella, ragazza si rompe la mascella

La tragica lezione di un Jawbreaker:rotta per una studentessa che ha deciso di mordere laTutto è iniziato con una semplice voglia di dolcezza e un po’ di incoscienza. Una combo che ti spinge a provare qualcosa di nuovo e un po’ fuori dall’ordinario. Una giovanedi 19 anni, in compagnia di un’amica, decide di acquistare una delle famose caramelle Jawbreaker, note per le loro dimensioni impressionanti e la consistenza incredibilmente dura. Un nome che, a posteriori, si sarebbe rivelato quasi profetico.unasila(Screenshot TikTok) – Cityrumors.it“Dobbiamorlo, perché non ho voglia di leccarlo per mesi“, aveva detto con un sorriso, mentre con la sua amica si chiedeva se fosse possibile mordere quella gigantesca sfera zuccherina, una vera sfida per chiunque.