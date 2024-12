Pianetamilan.it - Milanisti in prestito: ecco i numeri di Romero all’Alaves

In tanti forse se lo saranno dimenticati, ma il Milan, nell'ultima sessione di calciomercato, ha mandato inall'Alaves il talento Luka, di cui di seguito riportiamo i. Prelevato dalla Lazio, dove era descritto come un gioiello di sicuro futuro, in rossonero ha disputato appena quattro presenze, pur incantando in amichevole, per poi finire in Spagna. Ma com'è stato il suo rendimento fino a questo momento con 'Los Babazorros'? A dispetto del grande potenziale che gli viene riconosciuto ovunque vada a giocare, Lukaha sempre fatto fatica a ritagliarsi un grande spazio. E anche all'Alaves le cose non sono andate certo meglio. In pochi mesi l'argentino ha infatti raccolto appena sei presenze ne La Liga, su 17 disponibili. 2 volte è partito da titolare, 4 da subentrato e le restanti undici è rimasto in panchina.