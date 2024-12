Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2024 in DIRETTA: comincia la gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.13 Partito con grande personalità anche il giovane olandese Tibor Del Grosso, under 23: subito alla ruota di van der Poel.15.12 Thibau Nys affronta il tratto duro tutto sula bicicletta dopo il cambio bici ai box che è stato molto rapido.15.11 Condizioni davvero difficili con il bagnato: subito grande lotta per le posizioni con Eli Iserbyt che si prende la leadership. Van der Poel è partito tranquillo ed è in ottava posizione.LA!15.07 Nellafemminile ha dominato Fem van Empel, ma Lucinda Brand ha conquistato un buonissimo secondo posto in ottica classifica generale.15.03 Non c’è Wout van Aert: il belga dovrebbe debuttare domani a Loenhout, nell’Exact Cross in cui c’è anche van der Poel. Ancora però le condizioni del corridore del Team Visma Lease a Bike non sono splendide, per questo il ritardo nell’esordio.