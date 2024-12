Ilfattoquotidiano.it - Gaza, la piccola Sila al-Faseeh di tre settimane muore di freddo in un campo profughi la notte di Natale. È la terza neonata in 48 ore

Si chiamavaal-, aveva treed è morta diladi, in undel centro della Striscia di. Prima di lei, nelle ultime 48 ore, la stessa sorte era toccata ad altri due neonati palestinesi, di età compresa tra i quattro e i 21 giorni di vita. La storia di, raccontata dall’Associated Press, è una delle più atroci della guerra in Medio Oriente ed è ambientata ad al-Mawasi, villaggio sulla costa desolata dell’enclave palestinese vicino alla città di Khan Younis, tra dune e campi abbandonati. Qui le temperature negli ultimi giorni sono scese sotto i 9 gradi. A causa del vento gelido penetrato tutta lanella tenda non sigillata, a contatto col suolo ghiacciato, al mattino laera irrigidita, aveva le labbra viola e presentava vistose macchie sul volto: nonostante la corsa nell’ospedale del, dove i medici hanno cercato di rianimarla, i suoi polmoni si erano già deteriorati.