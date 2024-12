Oasport.it - Federica Brignone e il tabù Semmering: mai un podio in quasi 15 anni

Leggi su Oasport.it

La Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 al femminile vira verso l’Austria e in particolare aper l’ultima tappa dell’anno solare. Una tappa che si sviluppa in questa località adalterni rispetto a Lienz e con la qualeha un rapporto a dir poco conflittuale: in 14di gare la valdostana non è mai salita sulha ottenuto i suoi migliori risultati in quel diproprio nell’ultima occasione in cui ha gareggiato in questo contesto, ossia a fine 2022. In quel caso arrivarono un quarto e un quinto posto nei due giganti, arrivando ad appena tre centesimi daldi Marta Bassino in gara-2, mentre ben più distante in gara-1 nella prima gara dominata da Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova e la stessa Bassino.L’altro risultato degno di nota per la figlia d’arte arisale al 2018 quando sempre in gigante giunse sesta in una gara vinta da Petra Vlhova, poi il nono posto del 2016 quando vinse Shiffrin.