Oasport.it - Dominio Sarrazin nella prima prova sulla Stelvio! Mattia Casse secondo, Innerhofer e Franzoni in top 10, fuori Paris

E’ subito Francia contro Italiadi Bormiocronometrata della discesa libera di Coppa del Mondo che andrà in scena sabato. Con svizzeri e austriaci a dedicarsi allo studio delle traiettorie senza dannarsi più di tanto l’anima con il cronometro, sono stati transalpini e padroni di casa a dettare leggedisputata oggineve della Valtellina.A dominare laè stato il francese Cyprien, che ha voluto subito mettere il sigilloper far capire a tutti che chi vorrà vincere sabato dovrà fare i conti con lui.parte di buon livello e seconda parte di gara con traiettorie che nessuno è riuscito a ripetere per il transalpino che ha chiuso con il tempo di 1’54?48, rifilando une 7 decimi al migliore degli azzurri, l’uomo più in forma della squadra italiana,, che è sceso per primo e ha confermato di attraversare un periodo di forma straordinario tenendosi alle spalle avversari di altissimo livello.