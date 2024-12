Liberoquotidiano.it - Dispersi sul Gran Sasso dal 22 dicembre, riprendono le ricerche. Ma è un incubo: forti raffiche di vento, missione impossibile?

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo due giorni di condizioni meteo avverse, si registra un lieve miglioramento sul, dove continuano ledi Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due alpinisti originari di Santarcangelo di Romagnadal 22. Tuttavia, il rischio valanghe, ancora elevato, rende particolarmente complesso il lavoro delle squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza. La speranza di ritrovarli vivi si fa sempre più flebile. Nella mattinata di oggi, giovedì 26, i soccorritori si sono riuniti a Fonte Cerreto, presso la base della funivia per Campo Imperatore, per pianificare una nuova fase delle operazioni. L'area in cui si ipotizza possano trovarsi i due alpinisti è stata ristretta a una zona di circa 150 metri, grazie alle comunicazioni inviate daidomenica scorsa tramite WhatsApp e l'app del Soccorso Alpino.