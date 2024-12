Cenone di Capodanno da Carlo Cracco a Via Roma 2 | menù e prezzo con bevande escluse

Leggi su Caffeinamagazine.it

Archiviato il Natale, è tempo di concentrarsi sull’arrivo del nuovo anno. E ora possiamo dirvi tutto suldida. Quest’ultimo è da poco alla guida del Grand Hotel di Castrocaro Terme (Forlì), e ha ovviamente un ristorante al suo interno che ha denominato Via2, ovvero l’indirizzo. E ora sappiamo tutto sule su cosa si mangerà il 31 dicembre.Ildiofferto daè straordinario dal punto di vista culinario. Per quanto concerne il, non è alla portata di tutti ma il sito Leggo ha precisato che non è nemmeno esagerato dato che la qualità è eccelsa. Ma andiamo a vedere insieme cosa degusteranno i clienti tra pochi giorni.Leggi anche:dida Cannavacciuolo,a Villa Crespi (dida: ildelPartiamo subito da ciò che potranno mangiare i clienti di