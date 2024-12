Scuolalink.it - Capodanno 2025: le 15 mete imperdibili per un viaggio indimenticabile

Mancano pochi giorni al 31 Dicembre e, con esso, all’arrivo del. Questo momento di festa rappresenta l’occasione ideale per lasciarsi alle spalle l’anno passato e accogliere quello nuovo con entusiasmo. Se si ha voglia di uscire dalla routine e festeggiare in un modo speciale, perché non organizzare un? Ecco quindici(due sono in Italia), perfette per ununico e. Sydney, Australia: il primoSydney è la prima grande città a dare il benvenuto al nuovo anno con uno spettacolo di fuochi d’artificio senza pari. Il Sydney Harbour, con l’iconico Harbour Bridge e la Sydney Opera House, è il cuore pulsante delle celebrazioni. Eventi lungo la costa e crociere sul porto rendono la notte ancora più speciale. New York, Stati Uniti: un’atmosfera elettrizzante Nessunè paragonabile a quello di Times Square, dove migliaia di persone si riuniscono per assistere alla famosa discesa della Ball Drop.