Call of Duty: Black Ops 6, Warzone e Squid Game 2, è in arrivo l'evento con tanti contenuti esclusivi

Activision ha annuncio cheofOps 6,2 saranno i protagonisti di una collaborazione speciale, in programma a partire dal 3 gennaio 2024 e contenente tutta una serie di oggetti, dedicati ovviamente alla celeberrima serie TV di Netflix.Per celebrare il lancio della seconda stagione dello show televisivo, disponibile a partire da oggi su Netflix, il publisher americano ha deciso di annunciare l’di un nuovo evento in grado di accontentare tutti i fan della serie TV che non vedono l’ora di gustarsi gli otto nuovi episodi, anche in questo caso diretti da Hwang Dong-hyuk.Addentrandoci nel dettaglio,ofOps 6 esono pronti ad accogliere i costumi tipici dei personaggi di, con i giocatori che possono ottenere delle skin dedicate interamente ai personaggi più iconici della serie televisiva.