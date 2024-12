Lanazione.it - Ad Arezzo il concerto di Capodanno sulle note di George Gershwin, Nino Rota, Aaron Copland, Ottorino Respighi e Leonard Bernstein

, 26 dicembre 2024 –: saràdei grandi maestri del contemporaneo – tra classica, jazz e musica per film – il tradizionaledial Teatro Petrarca di(via Guido Monaco, 12), mercoledì 1 gennaio, a cura di Fondazione Guido d’e Comune dicol contributo di BPER Banca. Pgonista del doppio appuntamento, alle 16.00 e alle 19.00, l’Oida - Orchestra instabile di, formazione nata dalla sinergia e dall’impegno delle principali realtà musicali e culturali sul territorio aretino, diretta dal Maestro Alessio Tiezzi. Un appuntamento per accogliere l’arrivo del 2025 e dare un contributo prezioso alla comunità. L’intero ricavato dell’evento sarà infatti devoluto al Calcit e nello specifico al servizio Scudo, attivato in collaborazione con Asl Toscana Sud per garantire cure e assistenza domiciliari ai pazienti oncologici e alle loro famiglie.