Soldi e scambio | così prendono Dimarco

Ultimo aggiornamento 25 Dicembre 2024 9:39 di redazioneLe prestazioni di Federiconon stanno passando inosservate. Una big sembra pronta a mettere sul piatto una proposta importante per il calciatoreTra i migliori esterni che ci sono a livello mondiale troviamo anche Federico. Il giocatore dell’Inter ha dei numeri assolutamente importanti e per questo motivo sono diverse le squadre che lo hanno messo nel mirino. Secondo le informazioni riportate da fichajes.net, una big vorrebbe strappare il calciatore all’Inter e sul tavolo ci potrebbe essere la proposta dipiù uno. Siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.Naturalmente l’Inter non vorrebbe privarsi del giocatore. La volontà del club è quella di continuare con il proprio calciatore anche oltre la sessione di calciomercato.