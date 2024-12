Tvplay.it - Salah di nuovo in Serie A, spunta un indizio inequivocabile

Momopotrebbe tornare inA dopo aver vestito la maglia di Fiorentina e Roma negli scorsi anni: l’addio al Liverpool è ormai certoSia a Firenze che nella Capitale ricordano con piacere le prestazioni in campo del fenomeno egiziano, non ancora così prolifico ma già in grado di fare la differenza. Per il prossimo anno c’è unche lo riporta da noi.diinA,un(TvPlay – ANSA) Il suo rendimento in questa stagione è qualcosa di spaventoso e non a caso il Liverpool si sta avviando verso la conquista della Premier League senza troppi affanni. Momosembra essere tornato quello dei tempi di Klopp, con gol e assist a ripetizione e record infranti di continuo. Sono già 15 i centri in campionato in 16 partite a cui aggiungere 11 passaggi vincenti, roba da Ronaldo e Messi dei bei tempi.