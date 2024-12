Roma allenamento al Tre Fontane aperto ai tifosi | data orario e come prenotarsi

Leggi su Sportface.it

Tramite il proprio sito ufficiale, laha annunciato un regalo per i propri. Per celebrare insieme il nuovo anno, alcuni sostenitori giallorossi avranno infatti l’opportunità di assistere all’della squadra nel pomeriggio di mercoledì 1° gennaio. La squadra si allenerà al Treagli ordini di Claudio Ranieri e un numero limitato diavrà la possibilità di vederla da vicino.Il comunicato del clubUn regalo di Natale speciale. E anche l’augurio migliore per il nuovo anno.Mercoledì 1 gennaio, alle 15:00, i cancelli del Tresaranno aperti ai nostriper assistere a una seduta didella Prima Squadra, guida mister Ranieri.Sarà un’occasione per stare tutti insieme e spingere i nostri giocatori in un momento cruciale della stagione.