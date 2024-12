Bergamonews.it - Per il bene di vivere, un Natale da ritrovare

Forse nessuna festa ha un cammino di avvicinamento lungo come il, che ormai in molte vetrine si accende già alla fine di ottobre.Due mesi punteggiati da momenti che “preparano” il clima: dal rovello dei regali all’immancabile convivialità aziendale condita da sbuffamenti interiori vari, infine – andando per sommi capi – iltormentone di cosa fare, dove, come, con chi, cenone della vigilia o pranzo l’indomani e, cuore della magia, lo spacchettamento dei regali sotto l’albero. Di transenna: per regali e ristoranti, Confcommercio Bergamo stima per la nostra provincia una spesa di 140 milioni (e quasi 270 mila bergamaschi non rinunciano a pranzi e cenone fuori casa).Giusto o no, così vanno le cose ed è dimostrato che non serve rompere il termometro perché ce l’abbiamo con la febbre. Ma vale la pena di domandarsi: “chi” festeggiamo poi a?Il panettone, che è l’icona di questa solennità, o il “Bambino” di 2024 anni fa a Betlemme?Per la piega dell’evoluzione, si può ben dire che il festeggiato (o festeggiando) è il grande assente della contemporaneità.