"Pallone d'Oro, solo uno meglio di lui": Cassano clamoroso su De Ketelaere, la profezia

Nonostante le assenze per infortunio di Retegui e Scamacca, l'Atalanta ha un Charles Dein stato di grazia, ormai considerato un punto fermo nello scacchiere di Gian Piero Gasperini. Il talento belga, dopo una stagione deludente al Milan, ha trovato a Bergamo il terreno fertile per esprimere finalmente il suo potenziale e confermare le aspettative maturate dai tempi del Club Bruges. E ora la Dea è lanciatissima nella corsa scudetto. Antonio, noto per dire sempre quel che pensa e anche sulle sue sparate, non ha dubbi sul valore del giovane talento e, intervenendo a Viva el Futbol, lo ha fotografato tra i migliori interpreti del suo ruolo a livello mondiale, immaginando per lui un futuro che potrebbe culminare con ild'Oro. Secondo, Deè già oggi un giocatore di livello straordinario e privo di rivali in Serie A: “È il giocatore più forte della Serie A oggi, quello che mi emoziona più di tutti, è fantastico.