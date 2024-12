Lortica.it - Opocsoro

Buon Natale! È arrivato il giorno più atteso (e temuto) dell’anno. Tra pranzi interminabili, parenti invadenti e regali discutibili, le stelle vi osservano con un bicchiere di spumante in mano e un’espressione di puro divertimento. Pronti a scoprire cosa vi riserva il Natale? Ariete(21 marzo – 20 aprile)Siete energici come sempre, ma attenzione: il Natale è una maratona, non uno sprint. Se finite tutti i dolci prima del secondo antipasto, non lamentatevi poi del mal di stomaco. Le stelle vi consigliano di dosare le forze. e il panettone. Toro(21 aprile – 20 maggio)Oggi il vostro unico obiettivo è godervi ogni singolo boccone del pranzo di Natale. Le stelle vi approvano, ma vi avvertono: occhio a non addormentarvi sul divano dopo il terzo giro di dolci. Anche perché qualcuno potrebbe fotografarvi.