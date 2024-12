Quotidiano.net - L’appello del Papa Francesco per la pace: “Tacciano le armi dall’Ucraina al Medio Oriente”. Poi la benedizione Urbi et Orbi

Roma, 25 dicembre 2024 –lancia un appello per lanel tradizionale messaggio natalizio pronunciato dalla Loggia Centrale della Basilica Vaticana prima dellaet’. “In questo Natale, inizio dell'Anno giubilare, invito ogni persona, ogni popolo e nazione ad avere il coraggio di varcare la Porta, a farsi pellegrini di speranza, a far tacere lee a superare le divisioni!lenella martoriata Ucraina! Si abbia l'audacia di aprire la porta al negoziato e a gesti di dialogo e d'incontro, per arrivare a unagiusta e duratura.lein", dice il pontefice rivolgendo “il pensiero alle comunità cristiane in Israele e in Palestina, in particolare alla cara comunità di Gaza, dove la situazione umanitaria è gravissima”.