F1, arriva la svolta generazionale: ma la Ferrari fa all-in in controtendenza

Saranno tanti i piloti giovani e provenienti dalla F2 al volante la prossima stagione: fa eccezione lache punta tutto su Hamilton per tornare a vincere.In attesa del tanto decantato cambio di regolamento e dell’ingresso di Audi e Andretti, la Formula 1 si prepara ad un 2025 che vedrà molte novità. La prima, la più clamorosa e sulla quale naturalmente saranno puntati i riflettori, è il passaggio di Lewis Hamilton in. Dopo aver sfiorato il titolo costruttori nell’ultima stagione, il Cavallino ha deciso di fare all-in sul pilota inglese. Talento ed esperienza per tornare a vincere. Una scelta che però, visto i cambi in griglia, rappresenta unrispetto alle altre scuderie.F1,la: ma lafa all-in in(ANSA) TvPlay.