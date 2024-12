Oasport.it - Davide Cassani: “Mi piacerebbe vedere Tiberi dietro i tre fenomeni. Pellizzari è forte, a Finn va dato tempo”

ha vissuto, ad oggi, tre vite all’interno del nostro sport: quella da corridore prima, commentatore RAI e infine commissario tecnico della nostra Nazionale. L’ex ct è tra le persone che hannomente voluto portare il Tour de France in Italia quest’anno: ha voluto offrire il suo supporto alla Toscana, all’Emilia-Romagna ed al Piemonte, convinto che l’Italia del ciclismo e anche quella del turismo, grazie alla storia, alla tradizione e ai grandi campioni, siano in grado di esportare un prodotto di altissima qualità.Pogacar ha raggiunto l’apice ed ora non sarà facile replicare quanto fatto, oppure addirittura potrà alzare ulteriormente l’asticella?“Credo che se Tadej crescerà ancora, saranno solo maggiori problemi per tutti gli altri. E’ un autentico fuoriclasse e, se dovesse mantenere questo standard, sarebbe davvero dura per tutti gli altri”.