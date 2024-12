Quifinanza.it - Arrivano in Italia i local Green Deal per ridurre emissioni e consumi nei singoli Comuni

Ilè un pacchetto di iniziative strategiche pensate e messe a punto (pur tra modifiche, stop, ripensamenti e revisioni) dall’Unione europea, che mira a diventare un Continente a zero. Ma non esiste solo la dimensione, per così dire, “continentale”: le iniziativea favore della sostenibilità e della riduzione dellee deipuò avere anche una dimensionee.Ile l’importanza di una dimensione “e”È il caso di Legnano, comune lombardo in provincia di Milano, che ha firmato un vero e proprio “”. Del resto, come si legge sul sito del Comitato europeo delle Regioni, “ileuropeo sarà realizzato solo mobilitando gli entii e regionali e dotandoli di fondi ad accesso diretto per realizzare gli investimenti prioritari di cui i cittadini hanno bisogno”.