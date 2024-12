Panorama.it - Alzheimer, la cura possibile

Leggi su Panorama.it

La mattina in cui la mamma si dimentica il nostro nome, o perde la strada di casa, il momento in cui nostro padre non ci riconosce più. I giorni che sono spartitraffico tra la vita di prima, normale, e quella del dopo: l’infernoo qualcosa di molto simile. Quando l’entra in casa e annienta tutti. In Italia quasi 700 mila persone ne sono già colpite (il 20 per cento degli over 50) e i numeri triplicheranno nei prossimi 25 anni. La malattia è inbile. C’è però una luce, in fondo al tunnel: a metà novembre è stato approvato da Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, un anticorpo monoclonale chiamato lecanemab (nome commerciale Leqembi), al momento il primo e unico farmaco che riesce a rallentare il decorso di questa forma di demenza. Una breccia nel suo muro impenetrabile. «Si tratta di una svolta, in una sfida che fino a poco tempo fa sembrava insormontabile» afferma a Panorama Massimo Filippi, direttore dell’Unità di Neurologia, del servizio di Neurofisiologia e dell’Unità di Neuroriabilitazione dell’Irccs Ospedale San Raffaele, primi e per ora unici in Italia a somministrarlo.