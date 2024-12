Lanazione.it - Al Versilia nel 2024 aumentano le donazioni di sangue, ma calano quelle di plasma

Lido di Camaiore (Lucca), 25 dicembre- Un aumento delledinelrispetto all’anno precedente. E’ il dato più confortante che emerge dal bilancio stilato dalla responsabile della struttura di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dell’ospedale “” Maria Silvia Raffaelli. “Ormai siamo giunti alla fine dell’anno – sottolinea la dottoressa Raffaelli - e, come tutti i reparti, anche al Centro trasfusionale possiamo tirare le fila dell'attività svolta quest'anno e confrontarla con quella dell'anno 2023, sperando magari in un exploit finale durante queste feste natalizie per quanto riguarda ledie piastrine, fonti di vita e di salute. Nel nostro piccolo, nelabbiamo raccolto 6705 sacche dicontro le 6353 del 2023 con un incremento di +352 , 464 concentrati piastrinici nel,contro le 423 del 2023 con un aumento di +41.