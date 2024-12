Lettera43.it - Turchia, esplode una fabbrica a 100 chilometri da Istanbul: almeno 12 morti

Leggi su Lettera43.it

Un’esplosione ha colpito unanel distretto di Karesi, provincia di Balikesir, a circa 100a sud di, causando la morte di12 persone e il ferimento di altre tre. Il prefetto locale, Ismail Ustaoglu, ha confermato il bilancio e ha riferito che l’incidente è avvenuto in un edificio della compagnia Zsr, specializzata nella produzione di materiale esplosivo. Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite, ma secondo i media locali, le autorità turche hanno escluso al momento l’ipotesi di sabotaggio.Articolo completo:unaa 100da12dal blog Lettera43