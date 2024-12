Movieplayer.it - Timothée Chalamet svela il prossimo ruolo che sogna di interpretare

La giovane star di Dune,, ha in mente un nuovoper il suofilm. Instancabile e sempre più richiesto,ha avuto un 2023 e un 2024 straordinari, recitando da protagonista in ben tre film. E mentre è già al lavoro su nuovi progetti, l'attore ha rivelato qualevorrebbein futuro. In un'intervista con The Morning Mash Up, quando gli è stato chiesto quale figura storica vorrebbe portare sul grande schermo,ha dato una risposta a dir poco sorprendente. Ilambito da"Che ne dite della biografia di Ernie Johnson, il conduttore di Inside the NBA?". Per chi non lo conoscesse, Ernie Johnson è il volto storico del .